Aktion Deutschland Hilft Deutschlands neuer Marktführer im Spendenmarkt hat einen Makel

ADH betreibt intensiv Spendenakquise und Kommunikation für die Mitgliedsorganisationen und evaluiert die Projekte, in denen diese ADH-Spendengelder einsetzen. Inklusive Vorstand und Aufsichtsorgan weist die ADH-Homepage rund 50 Mitarbeiter aus, die sich in der Zentrale in Köln rund 30 Vollzeitstellen teilen. Begonnen hatte die Arbeit vor 20 Jahren mit einer Halbtagskraft im Malteser-Büro in Köln.