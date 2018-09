Angriff mit GOA-Schweinen Wie antiobiotika-freie Wurst den Fleischmarkt in Rage bringt

Das Vertrauen zwischen den Dänen und Westfalen entstand, die Lieferverträge sind unterzeichnet. „Wir haben mit Danish Crown ein Projekt vereinbart, wonach wir für eine gewisse Zeit exklusiv Fleisch von Schweinen aus garantiert antibiotikafreier Aufzucht bekommen“, schildert Reinert. Zurzeit arbeiten drei Dutzend Landwirte an dem Projekt in Dänemark, weitere stünden in der Warteschlange. „Damit sind wir Vorreiter in der Produktion von Wurstwaren aus 100 Prozent antibiotikafreier Aufzucht in Deutschland und gehen den ersten Schritt zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhaltung.“