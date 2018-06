Was wirkt wie ein Kriegsspiel für Erwachsene, ist für immer mehr Unternehmer mit Exportgeschäft in Krisenregionen ernsthafte Weiterbildung. „Handlungsfähig bleiben, trotz Gewalt“, nennen die Veranstalter Jörg Dreger, David Hartmann und Alexander Krutzek ihr Angebot. Das Seminar richtet sich an Geschäftsreisende, die den Worst Case durchspielen und auf Straftaten vorbereitet sein wollen. „Unser Fokus liegt auf Mittelständlern, weil diese normalerweise keine eigene Sicherheitsabteilung haben“, sagt Dreger. Sie erhalten theoretische und praktische Handlungsanweisungen für Terrorgefahr – eine Art Survival-Kit für Reisen in Teile Afrikas, nach Pakistan oder Afghanistan. Was bedeutet es, wenn man in einen Staatsstreich gerät? Was tun, wenn Terroristen mit Sturmgewehren vor der Firmenzentrale auftauchen?