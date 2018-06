Seminarleiter Hartmann wuchtet nun eine Kalaschnikow auf den Tisch. „Es wurden sieben Millionen Sturmgewehre G3 verkauft, zehn Millionen Uzi-Maschinenpistolen, aber von diesem Ding hier“, Hartmann streichelt über den Lauf des russischen Sturmgewehrs, „sind 100 Millionen vom Stapel gelaufen.“ Wer in einen bewaffneten Konflikt komme, werde es „mit diesem Ding zu tun haben. Und deshalb bauen wir das jetzt auseinander.“

Hartmanns Autorität ist unbestritten. Er hat viele Jahre in der israelischen Armee gedient, arbeitete im Staatsdienst und in der Sicherheitsindustrie. Neben den Seminaren für Unternehmer ist er auch als Antiterror- und Sicherheitsberater in Afrika unterwegs. Sein Kompagnon Dreger arbeitete viele Jahre für IBM, wo er in den Neunzigerjahren den Geschäftsbereich Mittelstand in Russland verantwortete. Russland war unsicher damals, also spezialisierte er sich auf das Thema.