Arbeitsorganisation bei WWF Vom Panda lernen: So klappt flexibles Arbeiten auch nach Corona

Eberhard Brandes kann einer New-Work-Zukunft durchaus etwas abgewinnen. „Ohne Dienstreisen und ähnliches sparen wir natürlich CO2, was für eine Umweltschutzorganisation gut passt“, sagt er. Und an Bewerbungsgespräche an der frischen Luft, etwa beim Spaziergang, könne er sich auch gewöhnen. „Die Atmosphäre ist viel lockerer, sie lernen die Bewerberinnen und Bewerber besser kennen.“ Ganz verzichten auf weiteren persönlichen Kontakt will er aber nicht. „Mitarbeitende nur über Zoom zu integrieren, das funktioniert nicht. Das werden wir nach der Pandemie zum Glück wieder anders handhaben.“



