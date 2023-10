„Aus einem anderen Universum“ Warum der Em-eukal-Chef Cem Özdemirs Pläne attackiert

Im Februar ging Cem Özdemir, Minister für Ernährung und Landwirtschaft, mit einem Aufsehen erregenden, ersten Entwurf für einen Gesetzesvorschlag an die Öffentlichkeit: Kinder, so der Plan, sollen künftig weniger Werbung für vermeintlich ungesunde Lebensmittel mit einem hohen Anteil von Zucker, Salz oder Fett sehen, damit sie sich gesünder ernähren, forderte der Grüne. So hatte es sich die Ampel-Regierung in Berlin auch schon in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen.