Austausch von 137.000 Betonschwellen Ist ein Mittelständler Schuld am Zug-Chaos?

Ganz so perfekt waren einige der ausgelieferten Betonschwellen allerdings nicht. Die Deutsche Bahn hat in diesen Tagen angekündigt, 137.000 Betonschwellen auszutauschen. Der Grund: “Verdacht auf Herstellerfehler“. Und auch wenn die Deutsche Bahn keinen Namen nennt, zeigen alle Indizien auf die Leonhard Moll Betonwerke in München. Die Firma weist eine mögliche Verantwortung für defekte Betonschwellen vorsorglich von sich - und zeigt auf mögliche Versäumnisse bei der Deutschen Bahn.