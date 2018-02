Autor Andreas Bachmeier: Was der Mittelstand gegen „Unternehmerbashing“ tun kann

Deswegen sehen sie zurzeit also den Tiefpunkt des Unternehmeransehens oder den Höhepunkt des Unternehmerbashings?

Ich glaube schon, dass die Situation so zugespitzt ist wie noch nie. Es war noch nie so gefährlich für einen Unternehmer, sich nicht um die Wahrnehmung zu kümmern. Die Breite der Bevölkerung war noch nie so weit weg wie heute. Wenn sie schauen, welche Themen in den letzten Wahlkämpfen eine Rolle spielen, dann ist das ein Zeichen gesellschaftlicher Verlorenheit.