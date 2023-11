Autozulieferer: Ex-Bahnchef und Familienunternehmer Heinz Dürr ist tot

Der schwäbische Unternehmer und Manager Heinz Dürr ist tot. Der als AEG- und Bahn-Chef bekanntgewordene Dürr sei mit 90 Jahren am Montagabend an seinem Wohnort in Berlin überraschend gestorben, teilte das Familienunternehmen Dürr am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart mit.