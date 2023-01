B2B-Börse für die Industrie: Das Ersatzteil-Start-Up, auf das Schaeffler setzt

Klingt einfach, ist aber ein großer Unterschied zum bisherigen Bestellprozess bei Ersatzteilen. Brauchte ein Unternehmen wie Schaeffler bisher beispielsweise eine Antriebswelle, kam es auf wenige Geschäftspartner an. „Geht ein solches Teil in einer Maschine kaputt, muss der Kunde beim Maschinenbauer anrufen und ein Ersatzteil ordern, meist per Telefon oder Mail“, beschreibt Hoffart den analogen Prozess. Der Maschinenbauer wiederum kauft es beim Zulieferer und verkauft es dann mit Aufschlag an seinen Kunden. Ein einträgliches Geschäft. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau (VDMA) hält den Bereich „Service“, in den der Ersatzteilhandel fällt, für einen „der größten Umsatzbringer im Maschinenbau.“