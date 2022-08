Balzli direkt: „Made in Germany“ droht die Kranker-Mann-Falle

Während viele Weltmarktführer dafür sorgen, dass im Bereich Hightechprodukte „made in Germany“ der Goldstandard bleibt, müssen sich Politik und öffentlicher Sektor dieser Frage dringend stellen. Denn für „made in Germany“ braucht es ein ideales Umfeld. Seit Jahren verschlechtern sich am Standort Deutschland die Rahmenbedingungen. Still und leise wandern Teile großer Konzerne ab, aber der große Knall im Mittelstand bleibt aus. Eine ineffiziente Bürokratie, hohe Steuern und die lahme Digitalisierung scheinen ihnen nichts auszumachen, denken sich manche Politiker und fahren das Land auf Verschleiß.