Doch in der Liga der Maschinenversteher gelten die Machtverhältnisse noch nicht als zementiert – wobei allerdings nicht mehr viel Zeit bleibt, wenn selbst Volkswagen seine Industrial Cloud zusammen mit Amazon baut und China sein Mördertempo beibehält.



Deutsche Industrieunternehmen besitzen dank Industrie 4.0 viel Know-how und machen große Fortschritte. Projekte für europäische Clouds versuchen sie dabei zu unterstützen. Für das Rennen um die Maschinendaten besitzen die Weltmarktführer zudem den richtigen Spirit. In ihren Nischen waren sie immer the winner, who takes it all. Google hat das Prinzip nicht erfunden.



