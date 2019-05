Bei WiWo-Veranstaltung Frank Thelen: „Wir müssen in Deutschland mehr Gas geben“

Was zum Beispiel das US-amerikanische Robotik-Unternehmen Boston Dynamics entwickle, sei „mindblowing“, findet zumindest Thelen. In kurzen YouTube-Videos, die millionenfach geklickt werden, zeigt Boston Dynamics, was die hauseigenen Roboter bereits können: Mal läuft ein Roboter dort Parkour und überspringt elegant meterhohe Blöcke. Mal zieht eine Gruppe kleinerer Roboter einen Lkw des Unternehmens. „Ich hätte so etwas auch gerne in Europa“, sagte Thelen.