Bilfinger-Chefin Christina Johansson „Manchmal dürfen wir nur Android-Geräte einsetzen“

IT-Projekte versprechen viel – und verzögern sich oft um Jahre. Was läuft eigentlich immer wieder falsch bei der Planung und Umsetzung von IT-Projekten in deutschen Unternehmen?

Die Komplexität großer IT-Projekte wird in der Planungsphase häufig unterschätzt, einerseits, weil man nicht alle Details voraussehen kann und andererseits, weil der Faktor Mensch entscheidend, aber im Voraus schwierig einschätzbar ist. Die wahren Herausforderungen konkretisieren sich dann in der Umsetzung, aber dann ist das Projekt schon am Laufen. Aus meiner Erfahrung kann die schrittweise erfolgte Umsetzung von großen IT-Projekten ein Erfolgsfaktor sein. Wenn schnell erste Erfolge sichtbar werden, motiviert das sehr. Außerdem wird das Projekt so in kleine, machbare Etappen mit klaren Zwischenzielen unterteilt, aus denen man bereits für die nächste Etappe dazu lernen kann.