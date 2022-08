Biontech-Patentstreit: Wie ein altes Patent-Versprechen Moderna Milliarden kosten könnte

Schon früher kamen Zweifel an der altruistischen Haltung Modernas auf. Als der African Hub, ein von der WHO unterstütztes Konsortium südafrikanischer Biotech-Unternehmen an der Entwicklung eines eigenen Impfstoffes auf der Grundlage der Moderna-Patente arbeitete, rief die WHO das Unternehmen auf, nicht nur das geistige Eigentum zur Verfügung zu stellen, sondern auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Moderna lehnte ab – man habe selbst bald eine Impfstoffproduktion für Afrika am Start. African Hub gelang es schließlich auch ohne Modernas Hilfe, dank der kostenlosen Patente ein Vakzin herzustellen – ein wichtiger Durchbruch für generische MRNA-Vakzine. Petro Terblanche, der Leiter der Initiative, erklärte, dass das alles andere als einfach war: „Modernas Patentportfolio ist so sorgfältig und schlau formuliert, dass es absolut nicht alle Geheimnisse für den Impfstoff preisgibt“.