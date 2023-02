Börlind-CEO Lindner über GenZ und Babyboomer: „Ich sehe keinen Unterschied zwischen den Generationen“

Gab es einen Schlüsselmoment, an dem Sie gemerkt haben: „Ja, ich möchte das“?

Einen Schlüsselmoment gab es nicht. Man wächst einfach immer mehr rein und bekommt immer mehr ein Gefühl dafür, was es heißt, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Was es heißt, Produkte herzustellen, die Frauen glücklich machen. Vielleicht war ein Schlüsselmoment eher, dass ich aus meinem Freundinnen-Umfeld so viel gutes Feedback bekommen habe – möglicherweise war der Stolz auf die Produkte der Auslöser.