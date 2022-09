Bonita Grupp beim Weltmarktführer Innovation Day Darum stellt Grupp keine türkisen Poloshirts mehr her

Ihr Vater Wolfgang Grupp sagte uns Anfang des Jahres, dass die Energiekosten für Gas im ersten Halbjahr 2021 bei rund 100.000 Euro lagen und Anfang des laufenden Jahres bereits bei 900.000 Euro. Wie sieht es aktuell aus?

Wir rechnen dieses Jahr mit circa den zehnfachen Kosten im Vergleich zu 2020. Leider sind wir an Gas gebunden. Wir haben eigene Gasturbinen und sind mit dieser Technologie mitgehangen, mitgefangen. Wir haben auch in einen Ölkessel investiert, der hat aber mehrere Monate Lieferzeit.



In Öl? Warum investieren Sie in fossile und nicht in erneuerbare Energien?

Leider können wir den Dampf, den wir für die Stoffherstellung benötigen, aktuell nicht aus erneuerbaren Energien generieren. Wir haben uns auch Biomasse angesehen – wissen aber nicht, ob für uns genug davon abfällt, wenn auch andere Firmen in der Region darauf umstellen. Aktuell hängen wir da leider etwas in der Schwebe und um kurzfristig die Produktion aufrechtzuerhalten, ist Öl leider die einzige Möglichkeit.