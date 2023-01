Branche in Not Trotz Hilfen bleibt in vielen Bäckereien der Ofen bald aus

Die Energiekrise sei „ein Katalysator für die Herausforderungen in der Bäckerbranche, denen sich das Handwerk stellen muss“, sagt Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des deutschen Backhandwerks, auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Die Branche ist schon lange in Not, das bestätigen auch Daten des Zentralverbands: In den vergangenen zehn Jahren sank die Zahl der Handwerksbäckereien stetig um drei bis vier Prozent im Jahr. In dem Wirtschaftszweig arbeiten denn auch immer weniger Menschen. Allein in den vergangenen vier Jahren sei die Zahl der Beschäftigten in den Bäckereien um rund 30.000 auf 240.800 gesunken, schätzt der Zentralverband.