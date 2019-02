Einmal im Jahr veröffentlichen wir das Ranking der Marken mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Bedingung für die Aufnahme in das Ranking ist, dass mindestens 20 Prozent der Erwachsenen in Deutschland die Marken kennen. Dabei gibt es jedes Jahr Marken, die es, wenn sie bekannter wären, durchaus in die oberen Ranking-Ränge geschafft hätten. Schauen wir uns diese Hidden-Preis-Leistungs-Champions einmal genauer an: