Brauerei Warsteiner legt erstmals seit Jahren zu

Nach einem jahrelangen Abwärtstrend bei der Traditionsmarke Warsteiner hatte das Unternehmen Anfang Februar 2018 einen Umbau und Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe bekanntgegeben. Der damals angekündigte Abbau von bis zu 240 Arbeitsplätzen in der gesamten Gruppe sei letztlich niedriger ausgefallen, hieß es jetzt. Es seien am Ende rund 150 Stellen abgebaut worden. Dabei habe es keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben.