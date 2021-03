Brexit-Folgen für deutsche Weltmarktführer „Großbritannien hat als Standort an Attraktivität verloren“

Zahlreiche deutsche Weltmarktführer verfügen über Niederlassungen und Tochterfirmen in Großbritannien – was in vielen Fällen die Probleme jedoch nicht einfach verschwinden lässt. Autozulieferer Webasto (Umsatz: 3,7 Milliarden Euro) aus dem oberbayerischen Stockdorf unterhält zwei Standorte in Großbritannien: in Sutton Coldfield bei Birmingham produziert Webasto Dachsysteme für Automobilhersteller, und in Doncaster östlich von Manchester gibt es eine Vertriebsniederlassung für Heiz- und Kühllösungen.



Die Firma kauft die Zuliefererteile für das Dachgeschäft überwiegend vor Ort, das Heiz- und Kühlgeschäft macht Webasto aber vorwiegend in Deutschland und spürt hierbei „Mehraufwand für die Zollabwicklung aus der und in die EU“. „Lieferanten, deren Teile oder Zulieferteile durch den Zoll müssen, sind wegen der notwendigen Voranmeldungen und knapper Transportkapazitäten bei weitem nicht mehr so flexibel und müssen höhere Kosten verkraften.“ Ferner befürchtet Webasto weitreichendere negative Folgen: „Insgesamt hat Großbritannien durch den Brexit als Standort an Attraktivität verloren, was bei künftigen Investitionsentscheidungen sicher eine Rolle spielen wird.“