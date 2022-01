Brüssel verbietet zwei Drittel aller Tattoo-Farben Die Angst der Tattoo-Studios vor einer EU-Verordnung

Dass das Verbot kommt, begründet die Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) damit, dass die Farbpigmente über die Haut in verschiedene Organe wie Lymphknoten und Leber gelangen und dort langzeitig Folgen anrichten könnten. Auf der Liste an potenziellen Nebenwirkungen stehen beispielsweise Hautallergien, genetische Mutationen oder gar Krebs. „Das Ziel ist nicht, Tätowierungen zu verbieten, sondern Tätowierfarben und Permanent-Make-up sicherer zu machen“, so die Behörde. Um der Branche entgegen zu kommen, hat die ECHA für zwei in der Szene wichtige Farben eine Übergangszeit erschaffen. So sollen die beiden Pigmente „Blau15“ und „Grün7“ erst ab dem 4. Januar 2024 verboten werden.