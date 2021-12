„Büßt an Attraktivität ein“ Das Asien-Problem der Weltmarktführer

Die Unternehmensberatung Rödl und Partner hat das veränderte Vertrauen in Zahlen gemessen. 40 Prozent der befragten Unternehmen gaben in der Herbstumfrage zum Weltmarktführerindex an, dass Asien weiterhin der Raum mit dem größten Wachstumspotenzial sei. An sich wäre das ein guter Wert. Aber es war schon mal besser – viel besser sogar.