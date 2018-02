„CEO Fraud“: Betrugsversuch mit „Chef-Masche“ ist kein Einzelfall

DüsseldorfBetrugsversuche mit der sogenannten Chef-Masche sind bei Firmen in Deutschland einer Studie zufolge keine Seltenheit. 40 Prozent von 500 befragten Firmen berichteten, sie seien innerhalb der vergangenen 24 Monate zumindest einmal Ziel einer „CEO-Fraud“-Attacke gewesen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC.