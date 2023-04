Chef der Kinderfahrradmarke Woom „Einfach ein Erwachsenenprodukt klein machen – das funktioniert nicht“

Soll der Anteil steigen? Im Online-Verkauf sind doch Ihre Margen höher.

Ja, aber auch unsere Kosten. Wir brauchen dann ein eigenes Vertriebsteam, zudem haben wir online mehr Marketingkosten. Wir verfolgen eine Omnichannel Vertriebsstrategie: Aktuell sind wir in 30 Ländern vertreten. Wir betreiben neun Online-Shops in der Landessprache, über unseren internationalen Online-Shop kann man aus jedem europäischen Land Woom-Bikes bestellen. Ergänzt wird das Online-Geschäft durch lokale Handelspartner. In den USA etwa verkaufen wir seit Beginn ausschließlich online. Wir sind jetzt gerade dabei, auch in den USA in den Handel zu gehen. In Deutschland und Österreich dagegen sind wir von Anfang an mit Händlern im Geschäft, und in anderen Ländern wie Tschechien oder Polen beliefern wir über einen Generalimporteur, der bedient dann das Händlernetzwerk.



Wollen Sie Ihre Vertriebsstrategie nicht vereinheitlichen?

Ja und nein. Das muss man Markt für Markt durchgehen. In den Niederlanden haben wir das etwa so ausgemacht, dass unser Distributor den stationären Handel übernimmt, und wir den Online-Handel. Weil wir das gut können. So schauen wir uns das für jeden Markt einzeln an.