Chef der Kinderfahrradmarke Woom „Einfach ein Erwachsenenprodukt klein machen – das funktioniert nicht“

Anfang des Jahres ist die Jebsen Group aus Hongkong mit 15 Prozent bei Woom eingestiegen, ein Spezialist für Markteintritte in Asien. Ist das die Antwort auf die Frage, wo Sie die nächsten potenzialträchtigen Märkte ausgemacht haben?

Der asiatische Markt ist für uns hochinteressant. Aber konkrete Expansionspläne gibt es momentan noch nicht. Die Jebsen Group ist der ideale Partner für unsere Expansionspläne, da Jebsen den Markt seit 125 Jahren kennt und weiß, wie man operativ in den Markt eintritt. Das ist schon was anderes, als nach Frankreich zu gehen. Aber konkrete Pläne gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.



Also fokussieren Sie sich jetzt auf China?

Nicht nur: Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland sind die ersten Länder im asiatisch-pazifischen Raum, die wir uns ansehen. Aber wir beschäftigen uns gerade neu mit dem Thema und entwickeln gerade erst die Pläne für Markteintritte.



Dort sind Sie dann deutlich näher an Ihren Hauptproduktionsstätten.

Wir produzieren wie die gesamte Fahrrad-Branche hauptsächlich in Asien – aber zum Teil auch in Europa. Unsere größten Produktionspartner sitzen in Bangladesch, Vietnam und Kambodscha. Unser mittelfristiges Ziel ist, näher an die Märkte kommen.



2021, in der Pandemie, wollte Woom unter Ihrem Vorgänger große Teile der Produktion nach Polen verlagern, ein Jahr später mussten Sie die Entscheidung teilweise wieder revidieren. Wieso?

Wir verfolgen seit einigen Jahren eine diversifizierte Produktionsstrategie mit Partnerfabriken in mehreren Ländern. Mit Standorten in Vietnam, Bangladesch, Kambodscha sowie – seit Anfang 2021 – zwei Fabriken in Polen können wir auf Störungen bei den Lieferketten schnell reagieren. An dieser Strategie halten wir fest, sie hat sich für uns bewährt. Wir arbeiten seit 2021 mit einen Partner in Polen zusammen, der für uns die Endfertigung der Woom „Original“-Serie für den europäischen Markt im polnischen Świebodzin erledigt. Inzwischen haben wir auch noch ein zweites Werk in Polen (Idealbike), wo die Woom E-Bikes assembliert werden.



Ist die Produktion in Polen automatisierter als in Vietnam und Bangladesch wegen der höheren Lohnkosten?

Die sogenannte Assemblierung ist größtenteils ein handwerklicher Prozess, das können Roboter nicht. Die Lohnkosten sind in Polen höher als in Vietnam, dafür spart man sich die Transportkosten für die Ware in Europa. Diese Aufteilung ist für uns ein gutes Modell. Wir haben im vergangenen Jahr etwa 400.000 Fahrräder verkauft, da muss man eine gewisse Diversifizierung haben, auch was die Abhängigkeit in der Produktion betrifft.



Wie viele dieser 400.000 Räder haben Sie online verkauft?

Unser Online-Anteil liegt derzeit bei bis zu 40 Prozent, vor allem weil wir bisher in den USA nur über unseren eigenen Onlineshop vertrieben haben.