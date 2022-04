Chinas Null-Covid-Politik Coronaschock für deutsche Unternehmen in China

Seit Herbst 2021 hat Peking seine Strategie leicht angepasst, spricht selbst inzwischen von einer „Dynamic“ Covid-Zero-Strategie. In China ist man der Ansicht, dass importierte Infektionen der eigentliche Ursprung der aktuellen Schübe sind. Aufgrund des internationalen Warenverkehrs und internationaler Reisen wird es also immer wieder zu lokalen Ausbrüchen kommen, aber erklärtes Ziel bleibt, jeden Ausbruch in kurzer Zeit eindämmen zu können. Städte sind in Compounds unterteilt und werden entsprechend des Infektionsgeschehens kategorisiert. So können etwa Mitarbeiter, die aus Vierteln kommen, in denen seit 14 Tagen kein Fall bekannt geworden ist, wieder normal zur Arbeit erscheinen. Menschen aus Vierteln mit siebentägiger Corona-Abstinenz erhalten zumindest teilweise Ausgeh-Freiheiten zurück. Die Politik versuche, die Wirtschaft auf diese Weise wieder hochzufahren. „Den Unternehmen, auch deutschen, stehen dann aber in vielen Fällen nur reduzierte Mannschaften in der Produktion zur Verfügung“, sagt Barkowsky.