Chinesen kaufen deutsche Mittelständler Manager müssen tun, was „Made in Germany“ groß gemacht hat!

Deshalb muss ich persönlich werden, liebe Mittelständler! Ihr müsst keine „New Work“-Jünger werden, Ihr solltet nur endlich mal wieder das tun, was „Made in Germany“ groß gemacht hat: Rolf Benz war Anfang 30, als er in den 60ern mit der braven Einrichtungskultur der Eltern brach, die aus einem Sofa und zwei Sesseln bestand. Benz wagte ein bequemes Mittelding zwischen Sitzen und Liegen und schuf Wohnlandschaften, die zu Statussymbolen wurden und in Folge im New Yorker „Museum Of Modern Art“ besichtigt werden konnten.