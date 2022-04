CO2-Staubsauger gegen den Klimawandel So holt ein Start-up Kohlendioxid aus der Luft

Also auf in die schöne, neue, durch DAC von allen Emissionen befreite Welt? So schnell wird dies eher nicht gelingen. Eine Studie der University of California in San Diego kam vergangenes Jahr zu dem Schluss, dass sich im Jahr 2050 gut zwei Milliarden Tonnen CO2 aus der Luft holen ließen. Das wären lediglich sechs Prozent der globalen Emissionen. Und diese Zahl prognostizieren die Forscher nur unter der Annahme, dass die Industriestaaten reichlich Geld für die Förderung von DAC-Technologie in die Hand nehmen, wie sie Climeworks oder auch der kanadische Konkurrent Carbon Engineering anbieten.