Coronakrise: Handwerksverband rechnet mit Abschwung ab Jahresmitte

Im ersten Quartal stiegen die Erlöse noch um 3,8 Prozent binnen Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt jüngst mitteilte. In fünf der sieben Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks gab es ein Plus. Den größten Zuwachs verzeichnete das Bauhauptgewerbe mit gut 14 Prozent. Umsatzrückgänge gab es in den Handwerken für den privaten Bedarf mit 3,2 Prozent. Dazu zählen auch Friseure, die wegen der strikten Eindämmungsmaßnahmen im Kampf gegen die Virus-Pandemie ihre Läden wochenlang schließen mussten. Auch im Kfz-Gewerbe gab es ein Umsatzminus von 2,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten lag Ende März 0,4 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.