Creditreform-Geschäftsklimaindex: Stimmung im deutschen Mittelstand so schlecht wie seit der Finanzkrise nicht mehr

Die Stimmung im deutschen Mittelstand ist einer Studie zufolge derzeit so schlecht wie seit der weltweiten Finanzkrise 2009 nicht mehr. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erklärte am Donnerstag, ihr Geschäftsklimaindex sei im Herbst 2020 binnen Jahresfrist von plus 17,1 Punkten auf minus 5,7 Zähler gesunken.