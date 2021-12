Das Gute im Schrecklichen Löhne, medizinischer Fortschritt: Wenn Pandemien zu Katalysatoren werden

Die Leibeigenschaft hatte in weiten Teilen Europas keine Zukunft mehr. Die Lebensmittelpreise fielen – denn die Ernten mussten weniger Menschen ernähren. Vor der Pest waren die Parzellen der Bauern oft so klein, dass sie nach deren Tod nur jeweils an den ältesten Sohn übergehen konnten. Um 1450 waren die Grundstücke oft so groß, dass sie an alle Kinder vermacht werden konnten – sogar Töchter. Statt die Böden mit der Hacke zu bearbeiten, setzten Landwirte, wo immer möglich, Pflüge ein. In Zeiten des Bevölkerungsschwundes sollte keine Arbeitskraft vergeudet werden. England stellte seine Landwirtschaft weitgehend vom Ackerbau auf die weniger personalintensive Viehwirtschaft, vor allem auf Schafzucht, um. In der Folge wurden die Produktion und der Export von Wolle zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor Englands.