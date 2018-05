In einem Kontrollraum sieht es aus wie in einem Raumschiff. Tag und Nacht haben Männer und Frauen Dutzende Monitore vor sich und an den Wänden im Blick. So können sie jeden Winkel des 76 Hektar großen Werksgeländes überwachen. Gegen unsichtbare Attacken aus dem Netz allerdings bietet diese Überwachung keinen Schutz.