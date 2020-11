De-Globalisierung Das deutsche Exportmodell gerät unter Druck

Und so schnurren die Wertschöpfungsketten, die die Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten rund um den Globus aufgebaut haben, zusammen wie ein Gummiband, das man zuvor gedehnt hat. Der Anteil der aus dem nahen Ausland stammenden Wertschöpfung an der inländischen Nachfrage ist in Asien von 44 Prozent im Jahr 2012 auf aktuell knapp 49 Prozent gestiegen. Für Europa hat sich die Relation von 54 auf fast 59 Prozent erhöht. Die Regionalisierung des Handels ist nicht unbedingt schlecht. Vor allem dann nicht, wenn sie das Ergebnis veränderter Faktorpreisrelationen ist. Anders sieht es aus, wenn die Rückverlagerung der Wertschöpfungsketten in heimische Gefilde politischem Druck etwa in Form von Importverboten folgt. Dann schmälert sie das Wachstum und kostet Wohlstand.