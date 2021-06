Dekarbonisierung der Wirtschaft „Andere Länder freuen sich“

Stahl gilt als schmutziges Produkt. Wäre es denn so schlimm für Deutschland, künftig auf dessen Produktion zu verzichten?

Stahl hat ein schlechtes gesellschaftspolitisches Image und ist gleichzeitig in vielen modernen Produkten unverzichtbar. Man kann Stahl aber hervorragend recyclen, daher ist er eines der nachhaltigsten Materialien. Stahl ist auch sehr wichtig innerhalb der deutschen Wertschöpfung und in den Lieferketten. Und es hängen gut bezahlte Arbeitsplätze davon ab. Unsere Mitarbeiter sind fleißig, arbeiten hart, und sie verdienen gut. Mit Löhnen bis 70.000 Euro im Jahr zählen sie zu den Besserverdienenden. Brechen diese Arbeitsplätze weg, entsteht ein gesellschaftliches Problem.



Die Carbon-Leakage-Verordnung schafft so viele Ausnahmen für Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, dass Umweltschützer sich aufregen, dass untern Strich gar kein monetärer Anreiz übrig bleibt, den Energiekonsum zu drosseln. Warum sind ausgerechnet Sie nicht auf dieser Liste?

Waelzholz steht im Gegensatz zu anderen nicht automatisch auf dieser Liste. Wir müssten uns dafür erst in einem komplexen Prozess bewerben. Die Verordnung zielt in erster Linie auf Unternehmen ab, die international handeln. Wir dagegen liefern viel an die deutsche Industrie. Doch die kann sich genauso gut bei unseren Wettbewerbern zum Beispiel in Spanien, Italien oder Frankreich eindecken. Die CO2-Kosten selbst an nationale Kunden einfach weiterzugeben, funktioniert daher nicht. Aktuell sind wir sehr unsicher, da die Kosten seit Anfang 2021 anfallen und die Höhe einer Entlastung, wenn sie denn kommt, nicht ausreicht. Wir können uns nicht leisten, den Preis an unsere Kunden weiterzugeben. Doch wir haben jetzt die Unsicherheit, uns akkreditieren zu müsse, um die Entlastung zu erhalten.