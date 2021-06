Dekarbonisierung der Wirtschaft „Andere Länder freuen sich“

Dennoch sind Sie als Lieferant für die deutschen Autounternehmen stark abhängig vom Verbrennungsmotor.

Wir sind sehr flexibel. Vor sechs Generationen startete meine Familie das Unternehmen, um Drähte für Korsetts und Reifröcke herzustellen. Dann war die Textilindustrie ein großer Kunde. Auch jetzt können wir uns an den technologischen Wandel gut anpassen. Natürlich geht unser Stahl noch in die Motoren, Getriebe und Kupplungen, aber wir stellen auch Elektroband her, das für Elektromotoren nötig ist und Trennwände für Brennstoffzellen. Dazu haben auch Elektroautos Teile wie Sitzschienen und Sicherheitsgurte, die aus unseren Produkten gefertigt werden. Am besten sind Hybrid-Autos für uns – die brauchen nämliche für beide Antriebe Material von uns.



