Der Fall Hertha BSC: Das große Missverständnis

So hat Hertha etwa seine Profiabteilung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ausgelagert – die Hertha BSC GmbH & Co KGaA. Der Investor Lars Windhorst erwarb über seine Holding Tennor zwischen 2019 und 2021 die Mehrheit der Aktien an dieser Gesellschaft. In Summe investierte er rund 375 Millionen Euro in den Fußballclub. Im Gegenzug durfte er Posten im Aufsichtsrat und im Beirat besetzen. Über beide Gremien kann er die KGaA kontrollieren und gemeinsam mit anderen Mitgliedern beispielsweise Investitionen mitsteuern. Nur eines kann er nicht: Einfluss auf das Tagesgeschäft nehmen. Denn die Geschäfte der KGaA führt eine GmbH und die wiederum gehört zu 100 Prozent dem Verein. Obwohl die Regeln klar sind, gab es darüber immer wieder Streit. Werner Gegenbauer, der in dieser Woche als Präsident von Hertha BSC zurücktrat, sagt: „Einem Investor, der so viel Geld gibt wie Tennor, muss klar sein, wo sein Einfluss beginnt und wo er aufhört.“ Mit der Investmentgesellschaft KKR, die vor Windhorst bei Hertha engagiert war, habe es darüber nie Streit gegeben.