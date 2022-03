Der Post-Corona-Kunde „Am besten, der Laminatboden wird per Drohne durchs Fenster geworfen“

Also alles auf Anfang. Statt an einem Online-Shop beginnen sie in der Schweiz daran zu tüfteln, den Firmenkunden mehr und bessere Daten zur Verfügung zu stellen – damit die die Produkte von Swiss Krono in den Baumärkten besser an den Mann und die Frau bringen zu können. Entstehen soll am Ende ein Kundenportal im B2B-Bereich, in dem alles zusammenläuft - und am besten noch vollautomatisch. Dazu brauchen sie immer mehr Daten und müssen diese auch entsprechend aufbereiten.