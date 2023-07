Designbadhersteller Duravit baut grünes Werk in Kanada

Dieses Werk wird mehr sein als irgendein weiteres Werk, in dem sie Keramik brennen. Es wird die erste Fabrik für Duravit, für die Branche, weltweit sein, in der sie Sanitärkeramik klimaneutral brennen, in einem neuartigen Elektro-, nicht in einem herkömmlichen Gasofen – nur eben in Kanada, nicht in Deutschland. Am Donnerstagmittag Ortszeit haben Stephan Tahy, Vorstandsvorsitzender des Schwarzwälder Sanitärkeramikbrenners Duravit, und François-Philippe Champagne, Kanadas Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, in Matane, einem Ort mit knapp 15000 Einwohnern in der Provinz Québec, den Grundstein für die neue Fabrik gelegt, Motto: „Duravit choisit Matane“ – Duravit entscheidet sich für Matane.