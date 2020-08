Deutsche Unternehmen in Belarus Warum das weißrussische Wirtschaftswunder ausblieb

Das Ergebnis konnte sich auf den ersten Blick sehen lassen. Die Wirtschaftskraft von Belarus war zuletzt mit gut 6000 Euro pro Kopf zwar nur halb so hoch wie in Russland, dafür aber rund 50 Prozent höher als in der nach Westen orientierten Ukraine. Beim Human Development Index, der neben Einkommen auch Aspekte wie Bildung und Medizin erfasst, lag Belarus weltweit auf Platz 50 – noch vor den EU-Mitgliedern Rumänien und Bulgarien. Doch in den vergangenen Jahren geriet das Wirtschaftsmodell ins Stocken. Zuletzt erreichte Belarus nur noch ein Wachstum von gut einem Prozent pro Jahr.