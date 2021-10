Deutschlands bekanntester Mittelständler So gehen Bonita und Wolfgang Grupp junior mit der ungeklärten Trigema-Nachfolge um

Wolfgang Grupp junior kann seine Herkunft nicht leugnen: Der 30-Jährige trägt nicht nur den Namen seines Vaters, dem Inhaber und Geschäftsführer von Trigema, er sieht ihm auch sehr ähnlich. Allein deshalb davon auszugehen, dass er einmal die Nachfolge des 79-Jährigen in der Firma antreten wird, wäre aber zu kurz gegriffen. Schließlich ist da auch noch seine ältere Schwester Bonita. Die 31-Jährige ist im Unternehmen für E-Commerce und den Personalbereich zuständig, ihr jüngerer Bruder kümmert sich um den B2B-Verkauf und ist IT-Projektleiter. Beide haben an der London School of Economics and Political Science (LSE) Betriebswirtschaftslehre studiert und stiegen hinterher bei Trigema ein.