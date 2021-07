Deutschlands innovativste Mittelständler „So viele Technologie-Weltmarktführer! Und trotzdem machen wir uns klein!“

Holt Deutschland jetzt im weltweiten Innovations-Wettbewerb auf?

Es gibt in Deutschland so viele Technologie-Weltmarktführer! Und trotzdem neigen wir dazu, uns klein zu machen! Wir reden hier leider immer nur vom Abwärtstrend. Natürlich erhalten Gründer in den USA und China immer noch leichter mehr Kapital. In Deutschland wird zu sehr in die Breite investiert, dafür zu wenig in Spitzenforschung für Hightech. Das liegt auch daran, wir in Deutschland mit dem Wort ‚Elitenförderung‘ oft ein Problem haben. Hier müssen immer alle gleichermaßen gefördert werden. Wenn Sie aber danach gehen, wo die Unternehmen besonders innovativ sind, dann liegt laut einer Studie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Deutschland auf Platz vier - nach der Schweiz, Singapur und Belgien. Die USA folgen erst auf Rang acht. Was in Deutschland immer besser funktioniert, ist der Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Unternehmen.