Die Top-Liga der Familienunternehmen „Wer die Preise erhöht, wird in die Abzocker-Ecke gestellt“

Der Babykosthersteller Hipp ist im Ranking ebenso vertreten wie der Fruchtverarbeiter Zentis, der Tiefkühlanbieter Frosta oder die Molkereibetriebe Bauer, Ehrmann und Zott. Auch für Getränke ist gesorgt: Die Brauereien Krombacher und Veltins stehen auf der Liste so gut wie der Safthersteller Eckes-Granini, die Likörlegende Jägermeister und der Kaffeeröster Dallmayr. Den ersten Platz allerdings hat die Food-Fraktion nicht erreicht: Autodoc, ein Versandhändler für Autoteile, führt das Feld an. Die Berliner punkteten dank ihres aggressiven Wachstumskurses, haben bei der Qualitäts- und Imagebewertung aber noch Luft nach oben. Direkt dahinter rangiert denn auch Bärchenwurst-Hersteller The Family Butchers.