Digitale Pioniere Diese Mittelständler haben die Zukunft im Griff

An der Spitze des Rankings steht das IT-Unternehmen Contact Software, das etwa Maschinenbauern hilft, Produkte schneller zu entwickeln. Als Beispiel nennt Geschäftsführer Karl Heinz Zachries einen Kunden, der Maschinen für einen Zahnbürstenhersteller entwickelt. Hunderte Borsten müssen zeitgleich im Rohling platziert werden, um Zigtausende Zahnbürsten pro Stunde zu produzieren. Gleichzeitig sollen Sensoren in der Zahnbürstenmaschine frühzeitig Abweichungen in der Produktion erkennen. Die Software von Contact entdeckt, wenn etwa Ersatzteile bestellt werden müssen. Und dass der Maschinenbauer mit der Contact-Software weitere Dienstleistungen anbieten könne, stärke dessen „Kundenbeziehung“, sagt Zachries. Idealerweise könne der Maschinenbauer sogar ein Plattformgeschäft aufbauen – vorbei an Amazon, Microsoft, Siemens und Co., die dieses Geschäft für sich beanspruchen.