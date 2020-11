Digitale Transformation: Fernsteuerung wie bei der Nasa

Das also soll die digitale Zukunft des Unternehmens Schunk sein: ein Werkzeughalter, der aussieht wie ein schnöder Bohrerkopf, kaum größer als eine Halbliter-Sprudelflasche – so matt-silbrig glänzend, wie man das von einem Werkzeug eben erwartet. Doch die Komponente des Mittelständlers aus dem schwäbischen Lauffen am Neckar hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich: Als erster Werkzeughalter des Hauses ist er mit einem Sensor ausgestattet. Und der liefert, während er in einer Maschine rotiert, Daten über den Zustand des Werkzeugs, das er trägt – beispielsweise über einen Bohrer, eine Fräse oder eine Metallbürste. „Der drahtlose Zugriff hat gerade in Zeiten von Corona viele Maschinenbauer interessiert“, sagt Schunk-Cheftechnologe Timo Gessmann, der den neuen Werkzeughalter mit seinem Team gebaut und an Pilotkunden ausgeliefert hat – und dabei feststellte: „Die Leute müssen damit weniger an den Maschinen herumtüfteln – das erleichtert das Abstandhalten“, so Gessmann.