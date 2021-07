Dirk Abendroth Ex-Conti-Technikchef geht in die Luft: Das sind seine Pläne

WirtschaftsWoche: Herr Abendroth, Sie wechseln von einem börsennotierten Weltmarktführer mit 235.000 Mitarbeitern zu einem Start-up-Investor mit 12 Angestellten. Wie fühlt sich dieser Wechsel an?

Dirk Abendroth: Da wird es sehr große Unterschiede geben, auf die ich mich auch freue. Ich arbeite mit Lukasz Gadowski maximal pragmatisch zusammen. Das ist wichtig, denn ich habe ja eine Doppelfunktion: Neben meiner CTO-Rolle bei „Team Global“ werde ich vor allem das neue Luftfahrtunternehmen leiten. Ein Teil meiner Arbeit wird also erfreulicherweise im Hangar stattfinden, denn wir werden sehr schnell in die Prototypen-Produktion gehen. Da will ich persönlich dabei sein. Das ist ein anderes Arbeiten als im Konzern. Meine vorherige Funktion beinhaltete auch Aufsichtsratsmandate in anderen Firmen sowie mediale Repräsentationen im großen Rahmen. Das fällt erstmal weg. In meiner neuen Aufgabe wollen wir das neue Produkt im Wortsinne ganz schnell zum Fliegen bringen.