DMG Mori kooperiert mit Start-up: Wie lange ersetzt die Videoschulung die Weltreise?

Grenzen bleiben jedoch: „Den Austausch einer HSK63-Spindel können sie nicht per Video lernen“, sagt Eschweiler. Um die Handgriffe zu üben, werden die Servicetechniker also auch in Zukunft immer wieder zu Seminaren vor Ort reisen – solange nicht Datenbrille oder virtuelle Realität in der Weiterbildungspraxis ankommen. „Wir werden sicher wieder die eine oder andere Schulung in Präsenz machen“, sagt Eschweiler. „Aber die großen Präsenzveranstaltungen werden eher nicht zurückkommen.“



