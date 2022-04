Drohender Lieferstopp für russisches Gas „Wir bereiten uns auf den GAU vor“

Was vor noch einem halben Jahr undenkbar erschien, könnte am 20. Mai Wirklichkeit werden: Das russische Gas könnte ausbleiben – Putin könnte es abschalten, weil er das Sonderkonstrukt, wie Deutschland die direkte Zahlung in Rubel vermeiden will, nicht akzeptiert. Oder Deutschland entscheidet sich bis dahin, das russische Gas zu boykottieren – angesichts der Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine wächst der internationale Druck. Seit Ausbruch des Ukrainekriegs hat Deutschland Gas im Wert von 9,6 Milliarden Euro importiert, 55 Prozent des in Deutschland verbrauchten Gases stammen aus Russland.