Dübel-Weltmarktführer Wie Fischer mit Sensortechnik und Robotern der Krise trotzt

Doch der Wissenschaftler betont auch: In vielen Betrieben würde derzeit noch das Knowhow für die Umsetzung Digitaler Zwillinge, und auch BIM, fehlen. Auch Peter Hübner, Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB) sagt: Im privaten Bereich würden solche Technologien im Hochbau in 60 Prozent aller Projekte zum Einsatz kommen. Im öffentlichen Sektor sei es nur ein niedriger zweistelliger Prozentsatz an Bauträgern, der auf Prozesse wie BIM oder gar den Digitalen Zwilling zurückgreife. Im Tiefbau seien solche Methoden kaum relevant. Und von Lösungen wie Robotik sei die Baubranche, abgesehen von Einzelleistungen, noch weit entfernt. „Das Thema Robotik hat in der Baubranche ungefähr den Stellenwert wie das Thema autonomes Fahren in der Automobilbranche“, sagt er. „Es gilt als ideales Zukunftsszenario, wir befinden uns aber derzeit noch ganz am Anfang der Entwicklung.“