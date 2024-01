E-Lieferwagen „Wir gehen davon aus, dass wir ab 6000 Fahrzeugen profitabel werden“

Doch Lieferschwierigkeiten und fehlenden Absatzmärkten bremsten die Firma immer wieder aus, 2020 kündigte die Tochterfirma DHL an, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Schon damals bekundete Günther Schuh Interesse an einem Rückkauf, doch den Zuschlag erhielt die luxemburgische Holding B-On – die im vergangenen Herbst, inzwischen unter dem Namen Nob, in die Insolvenz rutschte. Schuh ergriff die Chance: Der Universitätsprofessor übernimmt nun das Projekt und will in Zukunft mit seiner Firma e.Volution unter neuem Namen die E-Lastenfahrzeuge herstellen. Auch ein neuer Abnehmervertrag mit der DHL ist bereits abgeschlossen.